شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا وجمعة يبحثان عن الفوز الثاني مع أحد السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى فريق أحد المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري مؤمن زكريا وأحمد جمعة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بمسابقة الدوري السعودي للمحافظة على آماله في البقاء عندما يستضيف الفيصلي في السادسة إلا ربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل أحد المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وكان أحد تغلب في الجولة الماضية على الاتفاق بنتيجة 2 – 1، محققاً إنتصاره الثاني في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المتوقع مشاركة المصري مؤمن زكريا في المباراة سواء من البداية أو في جزء منها طبقًا لجاهزيته، فيما لا يزال الغموض يحاصر مشاركة مواطنه أحمد جمعة الذي يعاني من الإصابة.

وانتقل مؤمن زكريا لصفوف أحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من الاهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، واكتفى بمشاهد مباراة الاتفاق الماضية على مقاعد البدلاء.