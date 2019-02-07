شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض ستاد جهاز الرياضة ويختار السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفض النادى الاسماعيلى فكرة إقامة مبارياته المقبلة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد إغلاق ستاد الاسماعيلية وهو المقترح الذى قدمه مسئولو اتحاد الكرة لمسئولى للنادى الاصفر .

وقال الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة النادى الاسماعيلى والمتحدث الرسمى للنادى فى تصريحات خاصة : " الاسماعيلى يرفض فكرة اللعب فى القاهرة وطلبنا من مسئولى الجبلاية اللعب على ستاد السويس كل المباريات المقبلة بما فيها مواجهات الدراويش أمام الاهلى والزمالك.

وتشهد الايام المقبلة غلق استاد الإسماعيلية بسبب أعمال الصيانة استعداداً لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق بمصر فى منتصف يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تشمل عمليات رفع كفاءة أرض الملعب والمدرجات بجانب أبواب الدخول والخروج والغرف بالاستاد حتى يكون فى أفضل حالاته قبيل انطلاق البطولة فى يونيو المقبل.

وكانت مصر قد تم منحها حق الاستضافة للنسخة الجديدة للبطولة بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.