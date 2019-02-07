شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى: لا نية لإقالة طولان وصلاح الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، أن الفريق يضم جهاز فني قوي بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين لايمكن الاستغناء عن خدماتهم لاسيما بعد نجحوا فى الاطاحة بالزمالك والترجى التونسى .

وقال "مصيلحي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " الاتحاد يضم جهاز فني قوي بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين وهذا الجهاز هو الذي أقصى الزمالك والترجي التونسي من البطولة العربية".

وواصل: "الجهاز الفني يبذل أقصى جهد له مع الفريق في الأونة الاخيرة من أجل تصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية واستعادة الفريق السكندري لمكانته الطبيعية في جدول الدوري المصري".

وأكمل: " إدارة النادي نجحت في التعاقد مع 11 لاعب في الميركاتو الشتوي الماضي وتم الاستغناء عن 11 لاعبا منهم 5 لاعبين إعارات لأندية الدوري".

واختتم: "للاسف يوجد لاعبين من الـ11 لاعب دون المستوى ولم يظهرا بالشكل المطلوب ولكن باقي اللاعبين الذين تم التعاقد معهم على أعلى مستوى ".

ونجح فريق الاتحاد السكندري في إقصاء نادي الزمالك، من البطولة العربية، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 5\4، عقب الانتصار في المباراة بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة الذهاب.

وواجه الاتحاد السكندري الترجي التونسي في مباراة ذهاب الدور الـ32 من البطولة العربية يوم 9 أغسطس الماضي بالأسكندرية، وإنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ثم التقى الفريقين في العودة بنفس الدور، يوم 2 سبتمبر وإنتهى بالتعادل الإيجابي 2\2 ليتأهل الفريق السكندري على حساب الترجي.