شكرا لقرائتكم روبي فولر: محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حظي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بإشادة واسعة من جانب روبي فاولر أسطورة النادي السابق.

وقال روبي فاولر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "محمد صلاح لاعب رائع حقق العديد من الأرقام المميزة طوال مسيرته مع الريدز، هو أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف الـ 50 في الدوري الإنجليزي هذا في حد ذاته أمر لا يصدق حين تفكر في نوعية المهاجمين بتاريخ النادي".

أضاف أسطورة ليفربول "محمد صلاح يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للتألق مع ليفربول حيث يجيد خلق المساحات لنفسه ولزملائه، الفريق يستفيد كثيراً من قدرة اللاعب المصري على اللعب في العديد من المواقع بالثلث الهجومي، ليس هذا فحسب، فهو يجيد خلق الفرص التهديفية وعندما يحصل على تلك الفرص يواصل تسجيل الاهداف في مرمى الخصوم".

واصل روبي فاولر حديثه عن محمد صلاح قائلاً، "هناك من يتحدث أن اللاعب المصري بات يعاني من الأنانية وأنا لا أوافقهم في هذا الرأي، هو يريد أن يكون هدافاً عظيماً في ليفربول، ولتحقيق ما تريد على اللاعب أن يحتاج للقليل من الأنانية، جميع المهاجمين الكبار سواء في ليفربول أو في غيره من الأندية لديهم بعض الأنانية لتحقيق ما يريدون وهو ليس عيباً، لذا فهو جيد له وهو بالتأكيد جيد لنا".

تابع، "محمد صلاح لاعب جيد ويتمتع بالذكاء لا يتأثر بتغيير مركزه داخل أرض الملعب، الجميع يدرك جيداً أن محمد صلاح سيحصل على فرص للتهديف بغض النظر عن موقعه داخل أرض الملعب".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً متفوقاً بفارق هدف وحيد على أوباميانج لاعب أرسنال.