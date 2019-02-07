شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحدد مدة غياب عمرو جمال بعد الاطلاع على الأشعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلع خالد محمود، طبيب الأهلى، اليوم على نتيجة الأشعة التى أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق لمعرفة حجم الإصابة التى تعرض لها أمس.
وغادر عمرو جمال مران الفريق أمس بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية، وأجرى أشعة للوقوف على طبيعة الإصابة التى تعرض لها.
ومن المقرر أن يطّلع طبيب الفريق على نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غياب اللاعب، وكذلك البرنامج العلاجي لتجهيزه للعودة الى التدريبات الجماعية من جديد، خاصة بعد تأكد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية.
ويختتم الأهلي مساء اليوم، الخميس، استعداده لمباراة حرس الحدود المقررة غداً فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز.
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