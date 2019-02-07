تعرف على آخر مواجهة للدراويش على استاد الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 16 فبراير الجارى موعداً لاستلام استاد الإسماعيلية ومنع إقامة مباريات رسمية عليه منذ ذلك التاريخ، وسيتم إغلاقه لرفع كفاءته لاستضافته مواجهات إحدى مجموعات بطولة الأمم الأفريقية 2019.
وكانت مصر تم منحها حق الاستضافة للنسخة الجديدة للبطولة بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.
ومن المقرر أن تشمل عمليات رفع كفاءة أرض الملعب والمدرجات بجانب أبواب الدخول والخروج والغرف بالاستاد حتى يكون فى أفضل حالاته قبيل انطلاق البطولة فى يونيو المقبل.
وبذلك تصبح مواجهة الإسماعيلى مع النجوم فى الجولة 22 لمسابقة الدورى العام والمقرر لها 16 فبراير هى المباراة الأخيرة للدراويش على استاد الإسماعيلية قبل إغلاق الملعب.
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