شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لحرس الحدود.. ومحاضرة بالفيديو للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعداداته لمباراة حرس الحدود، والمقرر إقامتها غداً الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدورى العام، وعقب نهاية المران يعلن الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، القائمة التى تدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الغد.

كما يعقد لاسارتي محاضرة فيديو مع لاعبى الفريق لشرح نقاط القوة والضعف فى فريق حرس الحدود قبل مواجهتهما معاً غداً فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى للفريق، بقيادة مارتن لاسارتى، على مشاهدة عدة مباريات لفريق الحدود، لدراسته جيداً والتعرّف على نقاط القوة والضعف فيه لشرحها للاعبى الفريق فى محاضرة اليوم.

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية فى بطولة الدورى، ويرغب فى الفوز على حرس الحدود بعدما فاز فى المباريات الأربع الأخيرة محلياً حيث هزم كلا من سموحة والمقاصة ووادى دجلة وإنبى.