شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 حقائق عن مواجهات الإسماعيلى والمقاصة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره الإسماعيلى على استاد المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة، فى ظل سعى الفريقين للظفر بالثلاث نقاط، ونستعرض أهم الحقائق عن هذه المباراة فى السطور التالية..

*مشوار الفريقين

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 23 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، ومازالت لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.

*مواجهات الفريقين

وخلال المواسم المكتملة التقى الفريقان فى 11 مباراة حقق خلالها الدراويش الفوز فى 4 مواجهات وتلقى الخسارة فى مثلهم وتعادل الفريقان فى 3 مباريات.

* نتيجة مباراة الدور الأول

مواجهة الدور الأول بين الإسماعيلى والمقاصة انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله ريتشارد بافور.

*المواجهة الأخيرة

خسر المقاصة من الزمالك برباعية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، بينما فاز الدراويش على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد.

*أهداف الفريقين

يبحث طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة عن استمرار نزيف النقاط خوفاً من الخروج من المربع الذهبى بعد الخسارة من القطبين بنتائج ثقيلة، بينما يفتش البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى عن الخلطة السحرية لمواصلة قطار الانتصارات للتخلص من قاع جدول الدورى.