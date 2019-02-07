شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتتح صالة الكاراتيه الليلة فى حضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، صالة الكاراتيه بعد تطويرها بمقر النادى بالجزيرة، وفى حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والهدنسية بالنادى.

ويحضر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الافتتاح المقرر انطلاقه فى تمام السادسة مساء، كما يحضر الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.