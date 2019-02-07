شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتتح صالة الكاراتيه الليلة فى حضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، صالة الكاراتيه بعد تطويرها بمقر النادى بالجزيرة، وفى حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والهدنسية بالنادى.
ويحضر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الافتتاح المقرر انطلاقه فى تمام السادسة مساء، كما يحضر الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يفتتح صالة الكاراتيه الليلة فى حضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.