شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض اللعب على جهاز الرياضة ويفضل استاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادى الإسماعيلى فكرة إقامة مبارياته المقبلة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بعد إغلاق استاد الإسماعيلية، وهو المقترح الذى قدمه مسئولو اتحاد الكرة لمسئولى النادى الأصفر.

وقال الدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والمتحدث الرسمى للنادى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الإسماعيلى يرفض فكرة اللعب فى القاهرة وطلبنا من مسئولى الجبلاية اللعب على استاد السويس كل المباريات المقبلة، بما فيها مواجهات الدراويش أمام الإهلى والزمالك".

وتشهد الأيام المقبلة غلق استاد الإسماعيلية بسبب أعمال الصيانة استعداداً لاستقبال كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق بمصر فى منتصف يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تشمل عمليات رفع كفاءة أرض الملعب والمدرجات بجانب أبواب الدخول والخروج والغرف بالاستاد حتى يكون فى أفضل حالاته قبيل انطلاق البطولة فى يونيو المقبل.

وكانت مصر قد تم منحها حق الاستضافة للنسخة الجديدة للبطولة بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.