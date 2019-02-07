شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: كيف نستغنى عن طولان "قاهر الزمالك والترجى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن الفريق يضم جهازاً فنياً قوياً بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهما، لاسيما بعدما نجحا فى الإطاحة بالزمالك والترجى التونسى.

وقال "مصيلحى"، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير"، "الاتحاد يضم جهازاً فنياً قوياً بقيادة حلمى طولان ووليد صلاح الدين، وهذا الجهاز هو الذى أقصى الزمالك والترجى التونسي من البطولة العربية".

وأضاف رئيس الاتحاد، "الجهاز الفنى يبذل أقصى جهد له مع الفريق فى الآونة الأخيرة من أجل تصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية واستعادة الفريق السكندرى لمكانته الطبيعية فى جدول الدورى المصرى"، مشيرا إلى أن إدارة النادى نجحت فى التعاقد مع 11 لاعباً فى الميركاتو الشتوى الماضى، وتم الاستغناء عن 11 لاعباً منهم 5 لاعبين إعارات لأندية الدورى.

واختتم مصيلحى تصريحاته قائلا، "للأسف يوجد لاعبين من الـ11 لاعبا دون المستوى ولم يظهروا بالشكل المطلوب ولكن باقى اللاعبين الذين تم التعاقد معهم على أعلى مستوى".

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى إقصاء نادى الزمالك من البطولة العربية، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 5\4، عقب الانتصار فى المباراة بهدف دون رد، وهى نفس نتيجة الذهاب.

وواجه الاتحاد السكندري الترجي التونسي فى مباراة ذهاب الدور الـ32 من البطولة العربية يوم 9 أغسطس الماضي بالأسكندرية، وإنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ثم التقى الفريقين في العودة بنفس الدور، يوم 2 سبتمبر وإنتهى بالتعادل الإيجابي 2\2 ليتأهل الفريق السكندري على حساب الترجي.