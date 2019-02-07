شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدرس بيع أبو جبل لأحد القطبين قبل انتهاء عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو سموحة بيع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأساسى لأحد القطبين بعد دخولهما فى مفاوضات شفهية لضمه خلال الفترة الماضية.

وينتهى عقد أبو جبل مع سموحة بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى فى حال عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون من حقه التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى الميركاتو الذى يليه.

وعقد محمد أبو جبل جلسة فى منطقة المهندسين أمس الأول مع أحد مسئولى نادى الزمالك تمهيداً لضمه فى الصيف المقبل، وتحفظ مسئولو سموحة على رحيل أبو جبل فى الميركاتو الشتوى المنتهى، رغم تلقيه العديد من العروض الداخلية والخارجية، إلا أنه تم رفض بيعه نظراً للحاجة لخدماته، خاصة بعد إصابة عصام ثروت الحارس الثانى بقطع فى الرباط الصليبى.