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شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة × صورة.. قبل 91 عاما مصر تحقق رابع بأولمبياد أمستردام.. اعرف النتائج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك مصر تاريخ عريق فى الرياضة وتحديدا فى كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى فى العالم، حيث تمتلك مصر منتخبا فى كرة القدم ربما يعود إلى حوالى 100 عام، وقد شاركت مصر فى العديد من المحافل الدولية والبطولات، والتى لم تكن وقتها قد تحولت إلى أشكال المسابقات حاليا.
منتخب مصر 1928
الخليج 365 يرصد صورة، للمنتخب المصرى فى عام 1928 وتحديدا فى أولمبياد أمستردام، والمفارقة أن المنتخب المصرى لكرة القدم قد حقق المركز الرابع، حيث لعب الفريق فى الدور التمهيدى مع المنتخب التركى وسحقه بنتيجة 7 / 1، ومن بين اللاعبين الذين أحرزوا أهدافا لمصر كان مختار التتش، والذى سمى ملعب الأهلى على اسمه، وفى دور الـ 8، التقى المنتخب المصرى مع نظيره التركى، واستطاع هزيمته بهدفين مقابل هدف، وفى الدور قبل النهائى، لاقت مصر هزيمة من المنتخب الأرجنتينى 6 مقابل لا شيء، وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، هزمت إيطاليا مصر، بنتيجة 11/3.
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