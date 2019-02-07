شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لاتحاد السلاح للإعلان عن بطولتى الجائزة الكبرى وكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، مؤتمراً صحفياً الاثنين المقبل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى، وذلك تمام العاشرة صباحا.

وقال رئيس اتحاد السلاح إنه سيتم خلال المؤتمر الكشف عن كافة تفاصيل استضافة وتنظيم مصر لبطولتى الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال وسيدات وكأس العالم لسلاح الشيش رجال وسيدات أيضا.

وأضاف الحسينى أن بطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها مصر للمرة الاولى ستقام خلال شهر فبراير الجارى فى الفترة من 22إلى 24، بينما تقام بطولة كأس العالم فى المدة من 1الى 3مارس المقبل.

وأوضح الحسينى أن تنظيم مصر لهاتين البطولتين الكبيرتين يعد بروفة قوية للغاية استعدادا لتنظيم مصر بطولة العالم للناشئين 2021 .

من جانب آخر حدد اتحاد السلاح موعد استئناف النشاط المحلى وذلك اعتبارا من يوم 7مارس وحتى يوم 27 أبريل المقبلين.