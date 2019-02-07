الإسماعيلى ضد المقاصة.. ماذا قدم شيلونجو وأنطوى قبل صدام الليلة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مصر المقاصة نظيره الإسماعيلى على استاد المقاولون العرب فى تمام السابعة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة، فى ظل سعى الفريقين للظفر بالثلاث نقاط، لاسيما بعد خسارة الفريق الفيومى من الزمالك برباعية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، بينما فاز الدراويش على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد . ونستعرض أهم أرقام الثنائى المحترف النامبيبى شيلونجو مهاجم الاسماعيلى والغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة قبل صدام الليلة .. شيلونجو شيلونجو -خاض 16 مباراة حتى الآن بقميصى سموحة (12) والإسماعيلى (4). -سجل المهاجم الناميبى صاحب الــ26 عاما 6 أهداف بواقع هدفين مع الإسماعيلى و4 مع سموحة. -صنع شيلونجو هدفا واحدا حتى الآن. -دقائق اللعب مع الإسماعيلى وصلت إلى 318 دقيقة و799 دقيقة مع سموحة. -نسبة مشاركاته بصفة أساسية مع الإسماعيلى وصلت إلى 100% منذ ضمه فى الميركاتو الشتوى الماضى واسهاماته فى الانتصارات بنسبة 75%. أنطوى أنطوى -جون أنطوى مهاجم الدراويش السابق سجل 8 أهداف بعد خوض 14 مباراة بقميص المقاصة. -صنع هدفا وحيدا وشارك حتى الآن فى 1258 دقيقة مع الفريق الفيومى. -نسبة مشاركاته بشكل أساسى وصلت إلى 100 %واسهاماته فى قيادة فريقه لانتصارات بلغت 50 %.

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