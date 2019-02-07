رضا عبد العال لـ سوبر كورة: الأهلى هياخد الدورى بالحكام.. ولاسارتى تعبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، فى حوار مطول مع موقع سوبر كورة حول الصراعات التى يشهدها الدورى والتراشق بين أطراف المنظومة الرياضية وتوتر الأوضاع على الساحة الرياضية.
وتحدث عبد العال، باستفاضة فى حوار مطول مع "سوبر كورة"، عن التحكيم وموقف المنافسين ورأيه فى كل ما يخص عناصر المنظومة الكروية فى مصر لمطالعة الحوار اضغط هنا:
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