شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. حسام عاشور .. الذهب الذى لا يصدأ فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد حسام عاشور أحد أهم لاعبو خط وسط النادى الأهلى ، حيث أنه لديه صمود قوى فى ثبات المستوى و لعمل فى صمت بعيدا عن الإعلام .

حسام عاشور قائد اأهلى إستطاع أن يصل لمشاركته رقم 500 بقميص النادى الأهلى، فى مختلف البطولات، كأول لاعب فى تاريخ القلعة الحمراء يصل لهذا العدد من المباريات وذلك عندما شارك أمام إنبى فى لقاء الأخرى الأخير بالدورى و الذى فاز فيه فريقه 2 /1 .

نجح عاشور فى تحقيق العديد من الألقات على الصعيد المحلى والقارى مع الفريق الأحمر بواقع 11 لقب دورى و7 ألقاب سوبر مصرى و3 ألقاب لبطولة كأس مصر، و5 ألقاب لبطولة دورى أبطال أفريقيا، و5 ألقاب للسوبر الأفريقى، ولقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى "كونفدرالية" .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من علامات الصمود و الإصرار على ملامح نجم الأهلى و بعض من حياته الشخصية البعيدة عن الملاعب فى الصور التالية :



حسام عاشور و زوجته و أبناءه



حسام عاشور فى غرفة خلع الملابس



حسام عاشور فى نظرة ثاقبة



حسام عاشور مع أصدقاؤه محمد هانى و محمد شوقى