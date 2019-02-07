صدى البلد - ياسمين تيسير
سخر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، من واقعة انسحاب خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وممثله، من اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، برئاسة المهندس هانى أبوريدة.
وكتب "مرتضى"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هو لو ظابط شاف حرامي مين اللي بيجري الظابط ولا #الحرامي؟؟".
وجاءت مغادرة مرتجى اجتماع رئيس الاتحاد مع الأندية فور وصول رئيس نادى الزمالك لحضور الاجتماع، وذلك استنادا إلى إيقاف الأخير من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".
ويناقش مجلس الجبلاية مع أندية...
كانت هذه تفاصيل خبر قصف جبهة من أمير مرتضى لـ مسئول الأهلى بعد انسحابه من اجتماع الجبلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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