قصف جبهة من أمير مرتضى لـ مسئول الأهلى بعد انسحابه من اجتماع الجبلاية

صدى البلد - ياسمين تيسير

سخر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، من واقعة انسحاب خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وممثله، من اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، برئاسة المهندس هانى أبوريدة.

وكتب "مرتضى"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هو لو ظابط شاف حرامي مين اللي بيجري الظابط ولا #الحرامي؟؟".

وجاءت مغادرة مرتجى اجتماع رئيس الاتحاد مع الأندية فور وصول رئيس نادى الزمالك لحضور الاجتماع، وذلك استنادا إلى إيقاف الأخير من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

ويناقش مجلس الجبلاية مع أندية...