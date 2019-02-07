شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستخدم جميع الأساليب لضم رودريغيز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لل تفاوض مع اللاعب خيمس رودريغيز صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني المعار من ريال مدريد الإسباني.

ويحاول يوفنتوس استغلال العلاقة القوية مع خورخي مينديز وكيل اللاعب من أجل حسم الأمور خلال الفترة المقبلة.

كما قال والد اللاعب عن العلاقة القوية بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو ما سيسهل انتقال اللاعب للبيانكونيري خلال الفترة المقبلة.

وإذا تمت الصفقة فإن يوفنتوس سيضم اللاعب إلى صفوفه مقابل 55 مليون يورو وهو السعر الذي حدده ريال مدريد مقابل بيع اللاعب.