شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد ثلاثي الأهلي عن المشاركة أمام الحزم والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يلتقي فريق أهلى جدة المحترف ضمن صفوفه محمد عبد الشافي، مع نظيره الحزم في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي.

وستكون مباراة اليوم أول اختبار للفريق بعد إقالة مديره الفني الأرجنتيني بابلو جويدى وتكليف يوسف عنبر بقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني آخر.

ويفتقد فريق الأهلي لخدمات الثلاثي حسين عبد الغني الظهير الأيسر، وسعيد المولد الظهير الأيمن، والبرازيلي الجديد أديرلان سانتوس قلب الدفاع، في مباراته أمام الحزم، بداعي الإصابة.

ولم يسافر ثلاثي الأهلي مع البعثة التي غادرت إلى بريدة بالأمس، بقيادة المدرب يوسف عنبر، استعداداً لمباراة الحزم.

ويذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الرابع عقب مرور 18 جولة برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، ويأتى الحزم في المركز 12 برصيد 19 نقطة.