شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. حديث الصحافة الأسبانية والان مع التفاصيل

الخليج 365- لا حديث يعلو في الصحافة الأسبانية فوق حديث مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة بالأمس على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا وانتهت 1 – 1.

حيث علقت الصحف الأسبانية على أحداث كلاسيكو ذهاب الكأس، ودور أفضل وأسوء اللاعبين خلال المباراة المثيرة.

البداية مع صحيفة "آس" التي كتبت على غلافها، "المعركة مؤجلة"، البارسا كانت تحت رحمة مدريد في الشوط الأول.

وتابعت، "مارسيلو مرة اخرى مصطاداً و ثغرة في الفريق، في مدريد هناك مقارنة بين جاريث بيل و فينيسيوس".

بينما عنونت صحيفة "ماركا"، " في الهواء" توزيع جهد و تعادل عادل في كلاسيكو مثير.

وأضافت، " لوكاس فاسكيز افتتح التسجيل، فينسيوس الكتروني ولكنه متسرع".

وكتبت صحيفة "سبورت" الكتالونية، " في الختام، النهائي في البرنابيو"، ومن جانبها أبرزت صحيفة "موندوديبورتيفو" تألق بعض لاعبي البارسا في الكلاسيكو، " أرثور يلقن مودريتش درسا"، "سميدو كان عظيما".

بينما سلطت صحيفة سبورت الضوء على جماهير برشلونة في ملعب الكامب نو قائلة، " جماهير برشلونة صنعت أجواء خرافية في الكامب نو".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 27 من شهر فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.