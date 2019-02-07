شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اليوم الخميس في الدوري المصري والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يستضيف مصر المقاصة نظيره الإسماعيلي فى تمام السابعة مساء اليوم، الخميس، ويحتضن استاد المقاولون العرب أحداث اللقاء، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

وفي أمسية كروية يغلب عليها طابع القوة والإثارة، فى ظل سعي الفريقين للحصول على الثلاث نقاط، نظرًا للخسارة الثقيلة التي تعرض لها مصر المقاصة من نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة.

فيما فاز نادي الإسماعيلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، ويسعى للخروج من المباراة بأكبر استفادة ممكنة.

وفي مباراة الهدف المشترك يسعى طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة عن وقف نزيف النقاط خوفاً من الخروج من المربع الذهبى والإبتعاد عن المنافسة على لقب البطولة، بينما يرغب البلجيكي سيدومير المدير الفني للإسماعيلي عن مواصلة قطار الإنتصارات للتخلص من قاع جدول الدوري .