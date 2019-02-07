شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها ريال بيتس وفالنسيا..تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف الملاعب العالمية والعربية أبرزها، لقاء ريال بيتس وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس × فالنسيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو × إمبولي

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا، وتذاع على قناة 4 beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

أحد × الفيصلي

يلتقي اليوم فريق أحد والذي ينضم داخل صفوفه المحترف المصري مؤمن زكريا مع نظيره الفيصلي في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءًا، وتذاع على قناة KSA SPORTS 1.

الحزم × الأهلي

يلتقي اليوم فريق الحزم ضد نظيره نادي الأهلي الذي يضم بين صفوفه المصري محمد عبدالشافي في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا وتذاع على قناة KSA SPORTS 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة × الإنتاج الحربي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا وتذاع على قناة ON Soprts.

مصر المقاصة × الإسماعيلي

تنطلق المبارة في تمام الساعة السابعة مساءًا وتذاع على قناة ON Soprts.

مواعيد مباريات كأس تركيا

بلدية أكهيسار سبور × قاسم باشا

يلتقي فريق بلدية أكهيسار سبور مع نظيره قاسم باشا والذي يضم داخل صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا