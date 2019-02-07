انت الان تتابع رئيس الزمالك عن خناقته مع شوبير: كنت رميته من الشباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

علق رئيس نادي الزمالك على أنباء مشادته مع الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التي أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أنها وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بينهما. وأوضح رئيس الزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأبيض، أنه فوجئ في لحظة دخوله اجتماع الكرة بنهوض خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ملوحًا بمغادرته الاجتماع، مشيرًا إلى أنه علق هذا التصرف قائلًا: «أنا ما يشرفنيش أقعد مع حرامية ساعات وناس فضحتنا قدام العالم بالفلوس اللي أخدوها من تركي آل الشيخ».

وتابع: «قلت لخالد مرتجي رجعوا الساعات والفلوس اللي أخدتوها من تركي آل الشيخ قدام الناس وعايز تقعد أو ماتقعدش دي مشكلتك». وواصل: «في هذه اللحظة تدخل شوبير في الأمر وأبدى استياءه من المشادة، فقمت بالرد عليه: إنت كمان أخدت ساعات رجعها لصاحبها، ليوجه كلامه لهاني أبو ريدة قائلًا: ده بيوجهلنا