رياضة | رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع صفقتين سيئتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع صفقتين سيئتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، أن الفريق يضم جهاز فني قوي بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين.

وقال "مصلحي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " الاتحاد يضم جهاز فني قوي بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين وهذا الجهاز هو الذي أقصى الزمالك والترجي التونسي من البطولة العربية".

وواصل: "الجهاز الفني يبذل أقصى جهد له مع الفريق في الأونة الاخيرة من أجل تصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية واستعادة الفريق السكندري لمكانته الطبيعية في جدول الدوري المصري".

وأكمل: " إدارة النادي نجحت في التعاقد مع 11 لاعب في الميركاتو الشتوي الماضي وتم الاستغناء عن 11 لاعبا منهم 5 لاعبين إعارات لأندية الدوري".

واختتم: "للاسف يوجد لاعبين من الـ11 لاعب دون المستوى ولم يظهرا بالشكل المطلوب ولكن باقي اللاعبين الذين تم التعاقد معهم على أعلى مستوى ".

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