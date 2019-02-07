رياضة | رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع صفقتين سيئتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع صفقتين سيئتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، أن الفريق يضم جهاز فني قوي بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين.
وقال "مصلحي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " الاتحاد يضم جهاز فني قوي بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين وهذا الجهاز هو الذي أقصى الزمالك والترجي التونسي من البطولة العربية".
وواصل: "الجهاز الفني يبذل أقصى جهد له مع الفريق في الأونة الاخيرة من أجل تصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية واستعادة الفريق السكندري لمكانته الطبيعية في جدول الدوري المصري".
وأكمل: " إدارة النادي نجحت في التعاقد مع 11 لاعب في الميركاتو الشتوي الماضي وتم الاستغناء عن 11 لاعبا منهم 5 لاعبين إعارات لأندية الدوري".
واختتم: "للاسف يوجد لاعبين من الـ11 لاعب دون المستوى ولم يظهرا بالشكل المطلوب ولكن باقي اللاعبين الذين تم التعاقد معهم على أعلى مستوى ".
الجبلاية: الأندية عرضت الاستغناء عن ملاعبها بسبب أمم إفريقيا
أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الأندية عرضت الاستغناء عن ملاعبها من أجل استضافة أمم إفريقيا 2019.
وأوضح أحمد مجاهد في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية كان مثمرًا بعد حضور 17 ناديًا من أندية الدوري المصري للاتفاق على خطة المرحلة المقبلة من المسابقة.
وأبدى مجاهد رضاه عن اجتماع الجبلاية والأندية بعد الاتفاق في وجهات النظر على إحالة أزمة مؤجلات الدوري المصري إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لحسم الموقف وعرضه على مجلس الإدارة.
صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
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