رياضة | "كلوب" يحدد أولى صفقات ليفربول في الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلوب" يحدد أولى صفقات ليفربول في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعانى ليفربول من إصابات في خط الدفاع، لكنه لم يوقع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

سمح يورجن كلوب لـ"ناثانيال كلاين" بالمغادرة إلى بورنموث، في حين يعاني جو غوميز ، وديان لوفرين وترينت ألكسندر أرنولد، من الإصابة.

سيعطي يورجن كلوبوب الأولوية لتعزيزات دفاعية في الصيف حيث تهدد الإصابات الريدز، في الفوز بالبطولات، وخاصة البريميرليج.

وأوضح يورجن كلوبوب رغبته في إضافة المزيد من المدافعين إلى فريقه خلال الصيف، بعدما أنفق النادي 75 مليون جنيه إسترليني على مركز الظهير فيرجيل فان ديجك، الذي كان له تأثير كبير.

وفي غياب لاعبيهم المصابين، فأن فان ديجيك وجويل ماتيب هم الظهير الاساسي الوحيد في الفريق، لذلك يفكر كلوب في عودة كلاين للريدز من جديد في الصيف.

ليفربول يستضيف بورنموث يوم السبت قبل أن يستعد إلى مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر الأخيرة مع بايرن ميونيخ في ملعب أنفيلد.