الان تتابع الاتحاد الأوروبي: يجب الاعتدال في استخدام الـ«فار» بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” روبرتو روسيتي، إن تقنية حكم الفيديو المساعد يجب استخدامها باعتدال وكوسيلة إنقاذ للحكام عند تطبيقها لأول مرة في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وتفادى روسيتي توجيه انتقادات لطريقة استخدام حكم الفيديو المساعد في المسابقات المحلية في أوروبا وأوضح أنه يريد العودة إلى الفكرة الأساسية باستخدامه لإصلاح الأخطاء.

ونجح استخدام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم في روسيا لكن تمت المبالغة في استخدامه في بعض البطولات المحلية مثل دوري الدرجة الأولى الإيطالي إذ وجهت انتقادات للحكام بالاعتماد عليه بشكل مفرط.

وسيُستخدم حكم الفيديو المساعد بدءاً من دور الـ16 بدوري الأبطال الذي ينطلق الثلاثاء المقبل.

وتراجع الاتحاد الأوروبي للعبة عن عدم استخدام التقنية الجديدة منذ بداية الموسم رغم ما قاله ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد عن إنه يتسبب في “ارتباك” وبحاجة إلى وقت لتطبيقه.

وقال روسيتي: “لا أريد التدخل في الأمور المحلية لكني أريد التوضيح أننا بحاجة إلى العودة إلى المشروع الأساسي، نريد التدخل في أخطاء واضحة وخطيرة، نريد أدلة واضحة.. وحالات خطيرة غابت عنا، الهدف الأساسي هو استمرار النجاح”.

وأشار إلى أن استشارة حكم الفيديو المساعد ستكون كافية في القرارات الواقعية مثل التسلل أو حدوث أمر داخل أو خارج منطقة الجزاء.

أما بالنسبة للحالات التي بحاجة إلى توضيح مثل الأخطاء أو لمسة اليد يجب على الحكام مراجعة الأمر بأنفسهم في الشاشات بجانب الملعب.

وقال: “يجب أن يكون حكم الفيديو المساعد بمثابة إنقاذ وضمان للحكام لذا أمنيتي هي عدم اللجوء إليه في 31 مباراة المقبلة، لو حدث أي شيء يجب أن نكون مستعدين”.