شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفض نظام القوائم فى انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مقترح إقامة انتخابات الجبلاية المقبلة فى 2020 بنظام القوائم، وطالبوا أن يكون الانتخاب بشكل فردي كما كان يحدث فى الماضي.
وتعقد جمعية عمومية يوم 23 فبراير لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات، وإجراء انتخابات على منصب النائب بدلاً من تركها لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاختيار هذا المنصب وإلغاء مقعد المرأة مع حرية أكثر من إمرأة للترشح فى الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأندية ترفض نظام القوائم فى انتخابات الجبلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.