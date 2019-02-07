تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد متنوع من المباريات التي يأتي معظمها في بطولة الكأس. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 04:00 ـ الجونة vs الإنتاج الحربي ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. 07:00 ـ مصر المقاصة vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. كأس ملك إسبانيا 10:00 ـ ريال بيتيس vs فالنسيا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD كأس تركيا 07:30 - بلدية آكهيسار سبور vs قاسم باشا

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