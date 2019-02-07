رياضة | مؤمن زكريا.. موعد مباراة أحد والفيصلي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا.. موعد مباراة أحد والفيصلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق أحد بنظيره الفيصلي مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي فريق أحد مع الفيصلي على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية وذلك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 5:50 بتوقيت مدينة القاهرة و6:50 بتوقيت مكة المكرمة.

ويذكر فأن نادي أحد يتذيل جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط بينما الفيصلي بالمركز الثامن برصيد 24 نقطة يعد خوض 18 مباراة.

ويسعى أحد المحترف في صفوفه النجم المصري مؤمن زكريا المعار من الأهلي القاهري، للخروج من منطقة الخطر بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الإدارة في فترة الميركاتو الشتوي.

وستكون مباراة أحد مع الفيصلي في بطولة الدوري السعودي عبر قناة ksa sport 2 بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي وبالإضافة لتطبيق دوري بلس على الإنترنت.