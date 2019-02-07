رياضة | موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق أهلي جدة مباراة قوية ضد الحزم مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي فريق الأهلي مع الحزم على ملعب الملك عبدالله وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة و8:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي مذاعة عبر قناتي السعودية الرياضية 1 HD ودوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ بلال علام وماجد سعود.

ويحتل فريق أهلي جدة حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بينما الحزم بالمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويسعى فريق أهلي جدة لتخطي عقبة الحزم وذلك بعد إقالة المدرب بابلو جويدي عقب الفوز في المباراة الماضية على الباطن بهدفين مقابل هدف.

وتقترب إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي من توقيع عقد مع الأوروجوياني خورخي فوساتي لتدريب الفريق الأول بدلا من جويدي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.