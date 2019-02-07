شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلي والمقاصة في الدوري المصري والان مع التفاصيل
الخليج 365- يلتقي الفريق الأول بنادي الإسماعيلي أمام مصر المقاصة يوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتُلعب مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة على استاد "المقاولون العرب" وذلك يوم الخميس، والموافق 7 فبراير 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وستنقل مواجهة مصر المقاصة ضد الإسماعيلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.
ويحتل نادي مصر المقاصة المركز الرابع وفي رصيده 30 نقطة، في المقابل يقع فريق الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.
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