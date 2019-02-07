شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخوض فريق أهلي جدة مباراة قوية ضد الحزم مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي فريق الأهلي مع الحزم على ملعب الملك عبدالله وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة و8:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي مذاعة عبر قناتي السعودية الرياضية 1 HD ودوري بلس 1 HD بصوت المعلقين؛ بلال علام وماجد سعود.

ويحتل فريق أهلي جدة حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بينما الحزم بالمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويسعى فريق أهلي جدة لتخطي عقبة الحزم وذلك بعد إقالة المدرب بابلو جويدي عقب الفوز في المباراة الماضية على الباطن بهدفين مقابل هدف.

وتقترب إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي من توقيع عقد مع الأوروجوياني خورخي فوساتي لتدريب الفريق الأول بدلا من جويدي.