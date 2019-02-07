بارتوميو: نيمار لا يرغب في العودة للبرشا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، أنه لا يعد نفسه شخصا مناهضا لغريم ناديه التاريخي ريال مدريد، بل مشجعا مخلصا للنادي الكتالوني، نافيا في الوقت نفسه أن تكون لديه معلومات مؤكدة حول احتمالات مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الناديين الكبيرين مساء أمس.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «أ س» الإسبانية «لست مناهضا لريال مدريد، إنني مشجع مخلص لبرشلونة، وأحب هذا النادي».

وتطرق بارتوميو إلى الحديث عن قضية عودة نيمار لصفوف برشلونة مرة أخرى، حيث نفى أن يكون اللاعب أو والده قد تحدثا معه في هذا الأمر، مؤكدا أن هذه القصة مختلقة، ولا تعدو كونها إشاعة.

وأكمل رئيس برشلونة قائلا «لم يتصل بي أحد أبدا من أجل العودة، لا اللاعب ولا والده، إنها مجرد إشاعات، ولكن الحقيقة هي أنه لم يتصل بي أبدا، لقد قابلته وتحدثنا عن كرة القدم، نيمار لاعب استثنائي وموهوب، ولعب بشكل جيد هنا، إذا تحدثنا عن المشروعات الرياضية لبرشلونة فقد اتخذ النادي قرارات وتعاقدنا مع كوتينيو وديمبلي، تعاقدنا مع لاعبين أصغر سنا».