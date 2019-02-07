الشرطة الإنجليزية تلاحق المسيئين لصلاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة القاهرة

أصدرت شرطة لندن أمس بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على ملعب وست هام يونايتد.

وتعرض صلاح لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد يوم الاثنين، تم الكشف عنه في مقطع فيديو مصور من داخل المدرجات أثناء تنفيذه لركلة ركنية وشهد هتافا عنصريا شديدا ضده من قبل أحد المشجعين.

وقال بيان شرطة العاصمة الإنجليزية: «الضباط بصدد مراجعة اللقطات. لم يتم القيام بأي اعتقالات، ولا تزال التحقيقات مستمرة، نشجع أي شخص شهد سلوكا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة».

وأفادت شبكة سكاي سبورتسيوم أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري، وأوضح التقرير أن مسؤولي وست هام وعدوا بعدم التسامح إذا علموا من هو الشخص الذي سب الدولي المصري، بعد أن اتخذوا إجراءات فورية لتحديد هوية الشخص أو الأفراد المعنيين.

وفي حالة العثور على الشخص أو الأشخاص، سيقدم النادي تقريرا إلى الشرطة ويصدر أمرا بمنعه أو منعهم من دخول الملعب.