شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يستدرج الإسماعيلى بالجبل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف مصر المقاصة نظيره الاسماعيلى على ستاد المقاولون العرب فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الاثارة فى ظل سعى الفريقين للظفر بالثلاث نقاط لاسيما بعد خسارة الفريق الفيومى من الزمالك برباعية مقابل هدف فى الجولة الاخيرة بينما فاز الدراويش على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد .

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 23 هدف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة .

ويبحث طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة عن استمرار نزيف النقاط خوفاً من الخروج من المربع الذهبى بعد الخسارة من القطبين بنتائج ثقيلة بينما يفتش البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى عن الخلطة السحرية لمواصلة قطار الانتصارات للتخلص من قاع جدول الدوري .