شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسعى لغسل أحزانه أمام الإسماعيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مصر المقاصة نظيره الإسماعيلى على ستاد المقاولون العرب فى تمام السابعة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الاثارة فى ظل سعى الفريقين للظفر بالثلاث نقاط لاسيما بعد خسارة الفريق الفيومى من الزمالك برباعية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة، بينما فاز الدراويش على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد .

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 23 هدف فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة .

ويبحث طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة عن استمرار نزيف النقاط خوفاً من الخروج من المربع الذهبى بعد الخسارة من القطبين بنتائج ثقيلة، بينما يفتش البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى عن الخلطة السحرية لمواصلة قطار الانتصارات للتخلص من قاع جدول الدوري .