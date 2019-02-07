شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه كوكاكولا والسويس مع سيراميكا فى الجولة الـ17 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباريات المجموعة الثانية لفرق القاهرة والقناة من دورى القسم الثانى والتى يتصدرها الشواكيش، لقاءات غاية فى القوة حيث يستضيف الزرقا فريق جمهورية شبين في مباراة الهروب من الهبوط للقسم الثالث ، بينما يبحث القناة عن العودة لمدينة الإسماعيلية بالثلاث نقاط عندما يحل ضيفا علي النصر الهابط من الدوري الممتاز، فيما سيحاول بورتو السويس الهروب من مؤخرة الجدول لمنطقة الأمان عندما يواجه أبي صقل متذيل ترتيب المجموعة .

وفي مباراة عنوانها الإثارة يلتقي فريق منتخب السويس مع سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني بالمجموعة بإستاد السويس بينما سيكون المريخ البورسعيدي علي موعد مع الصفقات الجديدة لفريق دمياط الذي تعاقد مع فريق بالكامل من اجل انقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثالث .

وتختتم مباريات المجموعة بمباراتي اف سي مصر بقيادة محمد صلاح والشمس، وكوكاكولا مع الترسانة بقيادة أحمد كشرى والذى يرفض أى نتيجة غير الفوز خاصة وأن المباراة ستحسم وبشكل كبير قمة المجموعة بعد ختام الجولة السابعة عشر.