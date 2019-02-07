شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ضيفاً ثقيلا على الجونة بالدوري عصراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الجونة فى تمام الرابعة عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين بعدما فاز الجونة على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق .

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 28 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 21 هدف .

ويأمل حماده صدقى المدير الفنى للجونة فى مواصلة قطار الانتصارات وخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز الدوري بينما يسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للعودة لنغمة الانتصارات فى محاولة للحاق بالمربع الذهبى .