شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الحدود بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مساء اليوم ، الخميس، إستعداداته لمباراة حرس الحدود المُقرر لها السادسة من مساء غداً ،الجمعة،في الدوري الممتاز وهي المباراة الأخيرة قبل سفر بعثة المارد الأحمر إلى تنزانيا السبت لمواجهة "سيمبا" في الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ويُعلن لاسارتي قائمة مباراة الحدود عقب مران اليوم.

ويؤدى الفريق الأحمر تدريبتين فقط قبل مواجهة حرس الحدود، نظراً لضيق الوقت، بعد مواجهة انبي يوم الثلاثاء الماضي فى بطولة الدوري العام، وهى المباراة التي حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.