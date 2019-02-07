شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بنظيره الزمالك فى إطار الجولة الـ 14 بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2018 / 2019 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الشمس والزهور مع أصحاب الجياد والأوليمبى مع بورسعيد والطيران مع البنك الأهلى.

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الجزيرة وبترول أسيوط مع سموحة، بينما تقام مباراة الحوار مع هليوليدو بعد غدا السبت .