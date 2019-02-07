شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستدرج النصر للتعدين للحفاظ على صدارة مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مباريات المجموعة الأولي لفرق الصعيد ويتصدرها أسوان ، بمباراة النصر للتعدين وتحرير أسوان بإستاد النصر للتعدين في الوقت الذي سيخرج فيه تليفونات بني سويف لملاقاة الفيوم والذي يقوده مجدي طلبة نجم الأهلي السابق فى الجولة الـ17 للمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى . علي استاد طهطا يبحث فريق المنيا العودة بالثلاث نقاط عندما يستضيف فريق طهطا فريق المنيا في مباراة بست نقاط لأبناء المنيا بينما سيحل الوليدية ضيفا علي ديروط في مباراة الهروب من قاع المجموعة . وسيخرج فريق الالمونيوم لملاقاة مركز شباب ناصر ملوي في الوقت الذي سيحاول فيه أسوان الابتعاد بقمة المجموعة وذلك عندما يستضيف الاعلاميين، بينما سيحاول فريق بني سويف صاحب المركز الثاني تقليل الفارق بينه وبين أسوان وذلك عندما يستضيف فريق سوهاج في مباراة لاتقبل القسمة علي اثنين لابناء محمد يوسف المدير الفني لبني سويف .

كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يستدرج النصر للتعدين للحفاظ على صدارة مجموعة الصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.