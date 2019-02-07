شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. أشرف صبحى يعلن أنشطة " أسوان" عاصمة الشباب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية الفترة المقبلة . ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الذى يقام بمقر الوزارة، حضور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة لمناقشة وإعلان الأنشطة والبرامج التى يتم تنفيذها فى إطار " أسوان عاصمة الشباب الأفريقى " . ومن ناحية أخرى كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة لأداء مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية من خلال الزيارات المتوالية التى يقوم بها لمراكز الشباب، وكذا متابعة مديريات الشباب والرياضة لها؛ لرصد إمكانياتها على أرض الواقع، والتأكد من أداء دورها على أكمل وجه، والعمل على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها.

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