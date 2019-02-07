تصريحات الأربعاء.. اقتراح أبو ريدة لأزمة الأهلي وبيراميدز.. وقانونية حضور رئيس الزمالك اجتماع الجبلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019.
شوبير يوضح اقتراح أبو ريدة لحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز
كاف يوضح لـ"الخليج 365".. هل حضور رئيس الزمالك لاجتماع الأندية اختراق لقراره؟
الخليج 365 يكشف مشادات بين رئيس الزمالك وشوبير ومرتجي بسبب "أزمة الساعات"
رئيس الزمالك يطالب باستقالة شوبير
اتحاد الكرة: أبوريدة وعد الأندية بحل أزمة الملاعب.. ودراسة تطبيق "VAR" بعد أمم أفريقيا
اتحاد الكرة: من حق رئيس الزمالك حضور الجلسة.. ولسنا في مباراة أو جمعية عمومية رسمية
اتحاد الكرة: تكليف عامر حسين بوضع دراسة لجدول الدوري
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