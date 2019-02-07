"فالفيردي" يتحدث عن قرار إبقاء ليونيل ميسي على دكة البدلاء في الكلاسيكو

كتب- وليد خليل

أكد أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أن كل من فريقه أو ريال مدريد كان بإمكانهما تحقيق الفوز في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 .

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة: "التأهل للمباراة النهائية لم

يحسم بعد، وكل الاحتمالات واردة في مباراة العودة بملعب سنتياجو برنابيو".

وأضاف: "الهدف المبكر لريال مدريد أفقدنا بعض التوازن في البداية، كما شكلت هجماتهم المرتدة خطورة واضحة على مرمانا، لكننا استعدنا السيطرة على مجريات اللعب خاصة في الشوط

الثاني وتمكننا من إدراك التعادل".

وأشاد فالفيردي بالجناح البرازيلي مالكوم صاحب هدف التعادل قائلاً : "إنه لاعب خطير وقادر على الحصول على فرص للتسجيل باستمرار، أتمنى أن يحافظ على هذا المستوى في المباريات القادمة".

وعن اشراكه لميسي كبديل، قال فالفيردي: "قرار عدم الدفع به كأساسي كان صائباً، علينا أن نضع حالة اللاعب وجاهزيته دائماً محل اعتبار قبل اتخاذ اي قرارات فنية".