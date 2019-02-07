رياضة | رئيس المقاصة: اتفقنا على استكمال بطولتي الدوري والكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: اتفقنا على استكمال بطولتي الدوري والكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة عقب اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية بأنهم اتفقوا على استكمال بطولتي الدوري والكأس. وقال عبد السلام في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"سعيد بالاجتماع لأني رأيت تعاون بين الأندية وانكار للذات واتفقنا على استكمال بطولتي الدوري والكأس".

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