رياضة | بيكيه عن مستوى حكم الكلاسيكو: قدم مباراة جيدة مقارنة بسمعته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه عن مستوى حكم الكلاسيكو: قدم مباراة جيدة مقارنة بسمعته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ريال مدريد، مشيرا إلى أن الجميع يسعى للتأهل إلى نهائي كأس الملك.
وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "ربما بدأنا المباراة ونحن "مازلنا نائمون" قليلا، ولكن عدنا وسيطرنا مرة أخرى، ومن الصعب جدا أن تسيطر على مدريد لمباراة كاملة".
وأضاف : "الريال تحصلو على الفرص اكثر فقط، ولكن لم يسيطروا على المباراة، وكل ما يقال "أوهام" فقط، وكنا الأقرب للفوز بالمباراة".
وتابع عن "مستوى ماتيو لاهوز" : "يمكن القول أنه قدم مباراة جيدة نوعا ما مقارنة بسمعة لاهوز المعروفة".
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