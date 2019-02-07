شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كتالونية تنتقد حكم مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام برشلونة، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن حكم المباراة ماتيو لاهوز انحاز لنادي ريال مدريد، وتغاضى عن الكثير من القرارات خلال المباراة.

لاهوز سمح لمورديتش ولوكاس فاسكيز ان ينهوا المباراة بدون بطاقة صفراء رغم التدخلات العنيفة، وتفادى طرد راموس بالبطاقة الصفراء الثانية .

وتدخل كارفخال ضد كوتينهو يستحق ضربة جزاء للبارسا، وتفادى طرد للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.