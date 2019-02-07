شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي لـ"راموس" في تاريخ الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعادل نادي ريال مدريد أمام فريق برشلونة، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وحصل سيرجو راموس قائد نادي ريال مدريد على بطاقة صفراء في مباراة فريقه ضد البارسا، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

وأصبح راموس أكثر اللاعبين حصولا على بطاقات في تاريخ الكلاسيكو، حيث تلقى 23 انذار في تاريخ مواجهات الفريقان منذ ارتدائه قميص الملكي.

ويعد أيضا اكثر اللاعبين حصولا على البطاقات الحمراء برصيد 5 بطاقات في 40 مباراة.