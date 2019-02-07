شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 18 بدورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، مباريات قوية فى منافسات الجولة الـ 18 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، المعادى مع مدينة نصر وسموحة مع الطيران والجزيرة مع هليوليدو والأهلى مع الزهور .
كما تشهد نفس الجولة ايضا لقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع المنصورة و أصحاب الجياد مع الشمس والسنطة مع سبورتنج .
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